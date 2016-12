“Il tritolo” (terza parte): il tritolo è già pronto, è prontissimo, l’attentato è pronto, sempre più pronto, anzi, è già cominciato

By Published: 26/10/2016 Posted in: la saga del tritolo

Giulio Cavalli intende forse dire che si tratta di un’esplosione già cominciata e che dura nel tempo. Siamo alla lettera “B”, poi verranno alcune “O”, ad intervalli di alcuni giorni, ed infine la “M”: B O O O O O O M. Normale eh che sia cominciata, dopo più di tre anni che è pronta e sempre più pronta, di mese in mese. – ndr

“ Pronto l’attentato per il giudice Di Matteo. Anzi, è già cominciato ” (Giulio Cavalli – 11 ottobre 2016 – da fanpage.it)

” L’esplosivo per Di Matteo è pronto ” (ArticoloTre – 26 settembre 2015 )

“Nino Di Matteo non riesce a trattenere la commozione. Il tritolo per lui è già a Palermo ” (siciliajournal.it – Antimafia Duemila – 26 settembre 2015 )

“ Attentato contro Di Matteo , (…) uomini armati davanti all’ingresso secondario del circolo tennis di San Lorenzo “Tc2” (Antimafia Duemila – 04 Marzo 2015 ) [segnalazione fatta da alcuni ragazzini. Le indagini riveleranno che “gli uomini armati” erano in realtà comuni operai con delle sparachiodi – ndr ]

« …un cecchino appostato sul tetto di un palazzo per eliminare Nino Di Matteo. » (Il Fatto Quotidiano – 26 febbraio 2015 )

“Per Nino Di Matteo pronti 150 kg di tritolo per imbottire una maxi autobomba.” (Stampa Critica – 30 novembre 2014 )

Tritolo sparso per Palermo: “ Pronto l’attentato per Di Matteo ” (Palermo Today – 12 novembre 2014 )

“ Pronto il tritolo per Di Matteo “ (Gazzetta del Sud – 12 novembre 2014 )

“ PRONTI 15 KG. DI TRITOLO ” INNALZATO LIVELLO DI SICUREZZA PER PM DI MATTEO (Termometro politico – 26 luglio 2013 )

Solo alcuni esempi, in ordine cronologico:

About the Author

violinista per hobby, giornalista per dovere civico e morale, casalinga per lavoro, contadina del web e "colpevole" di questo sito antonella@censurati.it